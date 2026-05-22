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Entre Deux Quai de la République Auxerre

Entre Deux Quai de la République Auxerre vendredi 29 mai 2026.

Lieu : Quai de la République

Adresse : La scène des quais

Ville : 89000 Auxerre

Département : Yonne

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : vendredi 29 mai 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif : 12 12 12 Tarif enfant Tarif enfant

Auxerre

Entre Deux

Quai de la République La scène des quais Auxerre Yonne

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 21:00:00
fin : 2026-05-29

Date(s) :
2026-05-29

Stéphanie Machart est dans un entre-deux… et elle le reconnaît volontiers !
DRH le jour, humoriste le soir, elle mène sa double vie à 300 à l’heure. Son fil conducteur dans ces deux métiers ? Travailler, donner de l’amour et faire rire. Dans Entre-deux, elle parle du monde du travail, des collègues qu’on adore… et de ceux qui nous épuisent. Elle aborde avec humour et sincérité des sujets comme l’inclusion, la diversité, le choc des générations ou encore le team building. Elle évoque aussi des moments plus personnels, plus sensibles. Des choses universelles dans lesquelles chacun peut se reconnaître. Entre-deux, c’est bientôt entre nous.   .

Quai de la République La scène des quais Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 95 93 73 31 

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English : Entre Deux

L’événement Entre Deux Auxerre a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Auxerrois

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