Entre deux avenues Nîmes

Rendez-vous sur le parvis des Arènes, devant la statue de Nimeño II Nîmes Gard

Début : 2025-10-25 14:30:00

fin : 2025-10-25

2025-10-25

En septembre 2023, le SPR a franchi les limites de la ville médiévale pour intégrer la nouvelle ville qui se dessine à partir du milieu du 19e siècle entre la rue de la Cité Foulc, la gare et l’avenue Carnot…

English :

In September 2023, the SPR crossed the limits of the medieval town to integrate the new town that took shape from the middle of the 19th century between the rue de la Cité Foulc, the railway station and avenue Carnot…

German :

Im September 2023 hat das SPR die Grenzen der mittelalterlichen Stadt überschritten und integriert die neue Stadt, die ab Mitte des 19. Jahrhunderts zwischen der Rue de la Cité Foulc, dem Bahnhof und der Avenue Carnot entstand…

Italiano :

Nel settembre 2023, l’SPR oltrepasserà i confini della città medievale per inglobare la nuova città che iniziò a prendere forma a metà del XIX secolo tra la rue de la Cité Foulc, la stazione ferroviaria e l’avenue Carnot…

Espanol :

En septiembre de 2023, el SPR traspasó los límites de la ciudad medieval para incorporar la nueva ciudad que empezó a formarse a mediados del siglo XIX entre la rue de la Cité Foulc, la estación de ferrocarril y la avenida Carnot…

