Entre deux avenues Rendez-vous devant la fontaine Pradier Nîmes
Entre deux avenues Rendez-vous devant la fontaine Pradier Nîmes samedi 4 avril 2026.
Entre deux avenues
Rendez-vous devant la fontaine Pradier Esplanade Charles de Gaulle Nîmes Gard
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 14:30:00
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Entre l’avenue Feuchères et l’avenue Carnot, l’extension de la ville se dessine à partir du milieu du 19e siècle, suivant les implantations ferroviaires au sud, puis la couverture du Vistre (exutoire de la Fontaine) à l’est.
.
Rendez-vous devant la fontaine Pradier Esplanade Charles de Gaulle Nîmes 30000 Gard Occitanie +33 4 66 58 38 00 accueil@nimes-tourisme.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Between avenue Feuchères and avenue Carnot, the town?s expansion began in the mid-19th century, following the railway line to the south and the covering of the Vistre river (Fontaine outlet) to the east.
L’événement Entre deux avenues Nîmes a été mis à jour le 2026-03-02 par SPL Agate Office de Tourisme Bureau des Congrès de Nîmes