Entre deux avenues Rendez-vous devant la fontaine Pradier Nîmes

Entre deux avenues

Rendez-vous devant la fontaine Pradier Esplanade Charles de Gaulle Nîmes Gard

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date :

Début : 2026-04-04 14:30:00

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Entre l’avenue Feuchères et l’avenue Carnot, l’extension de la ville se dessine à partir du milieu du 19e siècle, suivant les implantations ferroviaires au sud, puis la couverture du Vistre (exutoire de la Fontaine) à l’est.

.

English :

Between avenue Feuchères and avenue Carnot, the town?s expansion began in the mid-19th century, following the railway line to the south and the covering of the Vistre river (Fontaine outlet) to the east.

