Entre Deux Kostia Cholet

81 Place Travot Cholet Maine-et-Loire

Début : 2025-11-29 21:00:00

fin : 2025-11-29

2025-11-29

​ T’es pas un Homme si t’as jamais fait du yoga en legging rose et crop top mauve, si t’as jamais fait une livraison de spermatozoïdes en scooter et si ta mère ne te téléphone pas toutes les 10 minutes.

Mais c’est quoi être un homme aujourd’hui ?

Dans ce spectacle hilarant de vérité, Kostia nous raconte son ENTRE DEUX!

Entre mari et papa, romantisme et célibat, féminisme et patriarcat, homme moderne et homme tout court.

Avec sa bonhomie naturelle, ses personnages bien sentis, un contact public inné et sa capacité à rendre votre quotidien désopilant.

Artiste belge et attachant, Kostia vous promet un spectacle qui fait du bien, sur le monde qui l’entoure et qu’il commence à décrypter.

Un seul en scène ou les hommes se disent Ah! C’est moi! et les femmes Ah! Tu vois! Lui ilcommence à comprendre .

81 Place Travot Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 65 23 43 contact@lebalcon-cholet.com

