Entre deux prises, portraits de studios d’enregistrement en Sarthe LE SILO Le Mans

Entre deux prises, portraits de studios d’enregistrement en Sarthe

LE SILO 27 Rue François Monier Le Mans Sarthe

VERNISSAGE

Rendez-vous au Silo, à 18h, le samedi 17 janvier pour un temps de vernissage de l’exposition.

ENTRE DEUX PRISES, PORTRAITS DE STUDIOS D’ENREGISTREMENT EN SARTHE par Marc Lothy

Cette exposition photographique signée Marc Lothy part à la rencontre de celles et ceux qui font vivre l’enregistrement studio au Mans et en Sarthe.

Artistes, technicien·nes, producteur·rices ou autodidactes derrière chaque enregistrement, une une histoire. Pendant plusieurs mois, Marc Lothy a poussé les portes de studios sarthois, appareil en main, à l’écoute de ces instants suspendus — entre deux prises, entre concentration et lâcher-prise.

Ses portraits révèlent l’intimité du processus créatif, la solitude parfois, mais surtout la passion. Ici, la Sarthe sonore se dévoile à travers ses visages. Une scène locale riche, diverse, souvent discrète, que cette exposition invite à voir… et à entendre autrement. .

LE SILO 27 Rue François Monier Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire

