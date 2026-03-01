ENTRE-D’EUX

Place des diables bleus Saint-Amarin Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-07 20:30:00

fin : 2026-03-07 23:00:00

Date(s) :

2026-03-07

Concert hommage à céline DION

Venez vibrer pour un superbe concert avec Entre-D’Eux, tribute Céline DION ! Le répertoire de Céline interprété par Eve Petry et 5 musiciens pour un concert live .

places numérotées.

Mesdames, l’association CAPSA a le plaisir de vous offrir une coupe de crémant à la fin du concert. .

Place des diables bleus Saint-Amarin 68550 Haut-Rhin Grand Est +33 6 27 83 08 35 capsa68@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Concert in tribute to céline DION

L’événement ENTRE-D’EUX Saint-Amarin a été mis à jour le 2026-03-02 par Office de tourisme des Hautes Vosges d’Alsace Vallée de Saint-Amarin