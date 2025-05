Entre duel et duo – Salle Les Beauroy Beine, 17 mai 2025 15:00, Beine.

Yonne

Entre duel et duo Salle Les Beauroy Chemin de Beauroy Beine Yonne

Début : 2025-05-17 15:00:00

fin : 2025-05-18

2025-05-17

2025-05-18

Entre duel et duo ! Laissez-vous emporter par la comédie musicale de Gilles Maugenest, portée par l’énergie et le talent des élèves musiciens et danseurs de l’école de musique et de danse de la 3CVT. .

Salle Les Beauroy Chemin de Beauroy

Beine 89800 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 89 09 99 96 ecole.musiquedanse@3cvt.fr

Entre duel et duo

