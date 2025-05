« entre elles » événement bien être mère et fille – Accès rue Saint-Geneviève Granville, 24 mai 2025 14:00, Granville.

Manche

« entre elles » événement bien être mère et fille Accès rue Saint-Geneviève 8 Rue des Pêcheurs Granville Manche

Tarif : – –

Date : 2025-05-24, 14:00-17:00

Début : 2025-05-24 14:00:00

fin : 2025-05-24 17:00:00

Date(s) :

2025-05-24

ATELIER “FÊTE DES MÈRES”

Image, Valeurs & Féminin

MAISON ÂME SŒUR (COACH EN IMAGE ) x EMILIE MOON ( COACH EN DEVELOPPEMENT PERSONNEL ) à Granville

UNE PARENTHÈSE PRÉCIEUSE ENTRE

MÈRES & FILLES

« Entre elles »

Un moment unique à vivre à deux pour célébrer le lien mère-fille, se reconnecter à soi et révéler sa féminité.

Au cœur d’un atelier créatif mêlant coaching en image & développement personnel, explorez votre style, vos couleurs, vos valeurs et ce qui vous rend profondément vous.

Un temps de partage, de douceur et de connexion pour mieux se comprendre, se regarder autrement… et repartir avec un moodboard qui vous ressemble.

3 femmes pour vous guider. 4 heures pour vous révéler. 1 lien à (re)célébrer. ?

Partager un moment complice, bienveillant et symbolique

Renforcer la communication et la reconnaissance mutuelle

Se reconnecter à soi à travers l’image

Explorer sa personnalité, ses valeurs et son identité profonde

Identifier les couleurs, formes et styles qui résonnent avec qui l’on est aujourd’hui

Valoriser le féminin sous toutes ses facettes

Honorer sa lignée, sa singularité, son authenticité

Libérer les injonctions liées à l’image de la femme (corps, style, rôle)

Vivre un moment sensoriel, créatif et introspectif

Laisser place à l’intuition à travers le collage, les couleurs, les mots

S’autoriser à être, ressentir, créer sans jugement

Cercle d’ouverture

Atelier “Développement personnel” (1h)

Atelier image de soi & Moodboard (1h)

Un moment fort en duo mère-filLE

Tirage d’oracle & photo duo

Clôture & temps libre autour du bufet

Accès rue Saint-Geneviève 8 Rue des Pêcheurs

Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 60 99 90 mooncaregranville@gmail.com

English : « entre elles » événement bien être mère et fille

MOTHER’S DAY WORKSHOP

Image, Values & Femininity

MAISON ÂME S?UR (IMAGE COACH) x EMILIE MOON ( PERSONAL DEVELOPMENT COACH) in Granville

A PRECIOUS INTERLUDE BETWEEN

MOTHERS & GIRLS

« Entre elles »

A unique moment for two to celebrate the mother-daughter bond, reconnect with yourself and reveal your femininity.

At the heart of a creative workshop combining image coaching and personal development, explore your style, your colors, your values and what makes you deeply you.

A time of sharing, gentleness and connection to better understand yourself, look at yourself differently… and leave with a moodboard that reflects you.

3 women to guide you. 4 hours to reveal yourself. 1 link to (re)celebrate

Share a moment of complicity, caring and symbolism

Strengthen communication and mutual recognition

Reconnect with yourself through images

Explore your personality, values and core identity

Identify the colors, shapes and styles that resonate with who you are today

Value the feminine in all its facets

Honor your lineage, uniqueness and authenticity

Free yourself from injunctions linked to women?s image (body, style, role)

Experience a sensory, creative and introspective moment

Leave room for intuition through collage, colors and words

Allow yourself to be, feel and create without judgment

Opening circle

Personal development workshop (1h)

Self-image & Moodboard workshop (1h)

A mother-son duo moment

Oracle drawing & photo duo

Closing & free time around the bufet

German :

WORKSHOP ZUM THEMA MUTTERTAG?

Image, Werte & Weiblichkeit

MAISON ÂME S?UR (COACH EN IMAGE) x EMILIE MOON (COACH EN DEVELOPPEMENT PERSONNEL) in Granville

EINE KOSTBARE KLAMMER ZWISCHEN

MÜTTER & MÄDCHEN

« Zwischen ihnen »

Ein einzigartiger Moment zu zweit, um die Mutter-Tochter-Bindung zu feiern, sich wieder mit sich selbst zu verbinden und seine Weiblichkeit zu enthüllen.

In einem kreativen Workshop, der Image-Coaching und persönliche Entwicklung miteinander verbindet, erkunden Sie Ihren Stil, Ihre Farben, Ihre Werte und das, was Sie zutiefst zu sich selbst macht.

Eine Zeit des Austauschs, der Sanftheit und der Verbindung, um sich selbst besser zu verstehen, sich anders zu betrachten… und mit einem Moodboard nach Hause zu gehen, das Ihnen entspricht.

3 Frauen, die Sie anleiten. 4 Stunden, um sich zu offenbaren. 1 Verbindung zu (re)feiern ?

Einen komplizenhaften, wohlwollenden und symbolischen Moment teilen

Die Kommunikation und die gegenseitige Anerkennung stärken

Sich durch das Bild wieder mit sich selbst verbinden

Die eigene Persönlichkeit, Werte und tiefe Identität erforschen

Farben, Formen und Stile identifizieren, die mit dem übereinstimmen, wer man heute ist

Das Weibliche in all seinen Facetten wertschätzen

Die eigene Abstammung, Einzigartigkeit und Authentizität ehren

Sich von den Vorgaben befreien, die mit dem Bild der Frau verbunden sind (Körper, Stil, Rolle)

Einen sinnlichen, kreativen und introspektiven Moment erleben

Der Intuition durch Collagen, Farben und Worte Raum geben

Sich erlauben, zu sein, zu fühlen und zu kreieren, ohne zu urteilen

Kreis der Öffnung

Workshop « Persönliche Entwicklung » (1h)

Workshop Selbstbild & Moodboard (1h)

Ein starker Moment im Duett von Mutter und SohnLE

Orakelziehung & Duo-Foto

Abschluss und freie Zeit beim Bufet

Italiano :

LABORATORIO PER LA FESTA DELLA MAMMA

Immagine, valori e femminilità

MAISON ÂME S?UR (COACH DI IMMAGINE) x EMILIE MOON (COACH DI SVILUPPO PERSONALE) a Granville

UNA PREZIOSA PARENTESI TRA

MADRI E RAGAZZE

« Tra loro

Un momento unico a due per celebrare il legame madre-figlia, riconnettersi con se stesse e rivelare la propria femminilità.

Al centro di un workshop creativo che unisce image coaching e sviluppo personale, l’esplorazione del vostro stile, dei vostri colori, dei vostri valori e di ciò che vi rende voi stesse.

Un momento di condivisione, dolcezza e connessione per capire meglio se stessi, guardarsi in modo diverso… e partire con un moodboard che rifletta chi siete.

3 donne per guidarvi. 4 ore per rivelare voi stesse. 1 link per (ri)festeggiare?

Condividere un momento di complicità, di cura e di simbolismo

Rafforzare la comunicazione e il riconoscimento reciproco

Riconnettersi con se stessi attraverso la propria immagine

Esplorare la propria personalità, i valori e l’identità interiore

Identificare i colori, le forme e gli stili che risuonano con la persona che siete oggi

Valorizzare il femminile in tutte le sue sfaccettature

Onorare il vostro lignaggio, la vostra unicità e la vostra autenticità

Liberare le ingiunzioni legate all’immagine della donna (corpo, stile, ruolo)

Vivere un momento sensoriale, creativo e introspettivo

Lasciare spazio all’intuizione attraverso il collage, i colori e le parole

Permettersi di essere, sentire e creare senza giudizio

Cerchio di apertura

Laboratorio di sviluppo personale (1 ora)

Workshop sull’immagine di sé e il Moodboard (1 ora)

Un momento indimenticabile con mamma e figlio

Disegno dell’oracolo e foto di coppia

Cerimonia di chiusura e tempo libero intorno al bufet

Espanol :

TALLER DEL DÍA DE LA MADRE

Imagen, Valores y Feminidad

MAISON ÂME S?UR (COACH DE IMAGEN) x EMILIE MOON ( COACH DE DESARROLLO PERSONAL) en Granville

UN PRECIOSO INTERLUDIO ENTRE

MADRES Y NIÑAS

« Entre ellas

Un momento único para dos para celebrar el vínculo madre-hija, reconectar con una misma y revelar su feminidad.

En el corazón de un taller creativo que combina coaching de imagen y desarrollo personal, explora tu estilo, tus colores, tus valores y lo que te hace ser tú misma.

Un momento de intercambio, de dulzura y de conexión para comprenderte mejor, mirarte de otra manera… y salir con un moodboard que refleje lo que eres.

3 mujeres para guiarte. 4 horas para revelarte. 1 lazo para (re)celebrar..

Compartir un momento de complicidad, cariño y simbolismo

Reforzar la comunicación y el reconocimiento mutuo

Reconecta contigo mismo a través de tu imagen

Explora tu personalidad, tus valores y tu identidad interior

Identificar los colores, formas y estilos que resuenan con quien eres hoy

Valorar lo femenino en todas sus facetas

Honrar tu linaje, tu singularidad y tu autenticidad

Liberar los mandatos vinculados a la imagen de la mujer (cuerpo, estilo, papel)

Vivir un momento sensorial, creativo e introspectivo

Deja espacio a la intuición a través del collage, los colores y las palabras

Permítete ser, sentir y crear sin juzgar

Círculo de apertura

Taller de desarrollo personal (1 hora)

Taller de autoimagen y moodboard (1h)

Un momento inolvidable con tu madre y tu hijo

Dibujo del oráculo y foto a dúo

Ceremonia de clausura y tiempo libre en el bufet

L’événement « entre elles » événement bien être mère et fille Granville a été mis à jour le 2025-05-19 par OT Granville Terre et Mer