Entre eux et nous La Visitation Limoges

Entre eux et nous

La Visitation 9B Rue François Chénieux Limoges Haute-Vienne

Un voyage au cœur de la chanson française autour de trois styles et trois voix majeures Serge Reggiani, Lény Escudero et Serge Lama. Leurs chansons, toujours actuelles, mêlent émotion, engagement et poésie. Porté par l’accompagnement de Gilles LECONTE au piano, ce concert offre un moment de partage entre mémoire, émotions et redécouverte. Un hommage vivant à des œuvres qui n’ont pas vieilli. .

La Visitation 9B Rue François Chénieux Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 67 00 89 yo.am.quillard@orange.fr

