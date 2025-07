Entre faune réelle et imaginaire… Solférino

Entre faune réelle et imaginaire… Solférino samedi 12 juillet 2025.

Entre faune réelle et imaginaire…

église Solférino Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-12

fin : 2025-07-12

Date(s) :

2025-07-12

La mairie de Solférino et l’association

Napoléon III et le XXIe siècle se sont

associées à La Forêt d’Art Contemporain

et à l’artiste Lou Andréa Lassalle-Villaroya

autour d’un projet artistique pour la

commune.

Cela fait déjà quelques années que l’artiste

intervient sur la commune et notamment à

l’école.

Elle revient le 12 juillet à 16h00,

dans le cadre d’un événement intitulé :

Entre faune réelle et imaginaire,

en partenariat avec le Parc naturel

régional des Landes de Gascogne et

l’Agence Régionale pour la Biodiversité

de Nouvelle-Aquitaine.

Venez découvrir les premières sculptures

et inaugurer le Jardin des abeilles sauvages.

–> à 16h00, église Sainte-Eugénie.

Suivie d’une soirée festive… .

église Solférino 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 11 23 31 contact@laforetdart.com

English :

German : Entre faune réelle et imaginaire…

Italiano :

Espanol : Entre faune réelle et imaginaire…

L’événement Entre faune réelle et imaginaire… Solférino a été mis à jour le 2025-07-03 par PNR Landes de Gascogne