Entre forêt et vallon humide Rosenwiller

Entre forêt et vallon humide

Rue des Fauvettes Rosenwiller Bas-Rhin

Début : Samedi 2026-02-21 14:00:00

fin : 2026-02-21 17:00:00

2026-02-21

Balade à la découverte d’un petit vallon humide, révélant un très petit cours d’eau, alimenté par les forêts et prairies limitrophes. Animée par la SDEA. Inscirption en ligne bit.ly/entre-foret-et-vallon-humide-rosenwiller

Sortie proposée par le SDEA .

Rue des Fauvettes Rosenwiller 67560 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 49 13 15 secretariat@bassinversant-bruchemossig.fr

English :

A walk to discover a small humid valley, revealing a very small stream, fed by the surrounding forests and meadows. Led by SDEA. Online registration: bit.ly/entre-foret-et-vallon-humide-rosenwiller

