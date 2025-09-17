Entre Fourches et Fourchette Visite des Jardins des Coccinelles Les Jardins des Coccinelles Val-Couesnon

Les Jardins des Coccinelles 101 Neuville Val-Couesnon Ille-et-Vilaine

Début : 2025-09-17 15:00:00

fin : 2025-09-17 17:00:00

2025-09-17

Avec Entre Fourches et Fourchettes, le Réseau Education à l’Environnement du Pays de Fougères (REEPF) vise à valoriser les producteurs et acteurs locaux engagés autour des Circuits Courts Alimentaires, de l’Agroécologie, du développement local.

Ces visites sont l’occasion de mettre en lien les habitants et producteurs du pays de Fougères, les consommateurs et épiceries locales, magasins et marchés paysans sur un même territoire.

A l’occasion de cette édition, découvrez la ferme Les Jardins des Coccinelles à l’occasion d’une visite de cette exploitation maraichère bio qui propose également des démarches d’accueil entre ferme pédagogique et hébergements à la ferme.

Un marché à la ferme sera proposé en fin de visite.

Covoiturage possible sur la place de l’Europe à Saint-Brice-en-Coglès à 14h30.

Gratuit Inscriptions obligatoires .

Les Jardins des Coccinelles 101 Neuville Val-Couesnon 35560 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 43 78 27 02

