Entre Frankenthal et Missheimle, toponymie et histoire de la Réserve naturelle – Stosswihr 19 août 2025 14:00

Haut-Rhin

Début : Mardi 2025-08-19 14:00:00

fin : 2025-08-19 17:00:00

2025-08-19

Sur la trace des lieux-dits qui nous racontent l’histoire et les anecdotes de ce site emblématique. Avec Arnaud Foltzer de la Réserve naturelle.

Mardi 19 août 14h 3h / 5 km / + 350 m

Gratuit sur inscription / Lieu de départ communiqué lors de l’inscription

Dans le cadre de la programmation estivale 2025 du « Tétras 1139 » au Col de la Schlucht organisée par le Parc naturel régional des Ballons des Vosges.

Inscriptions, renseignements et horaires d’ouverture de l’accueil du public :

Accueil au Tétras 1139 Col de la Schlucht

Horaires variables selon la saison. Ouvert pendant toutes les vacances scolaires.

03 89 77 90 30 / schlucht@parc-ballons-vosges.fr

https://www.parc-ballons-vosges.fr/ .

Stosswihr 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 77 90 30 schlucht@parc-ballons-vosges.fr

English :

On the trail of the « lieux-dits » that tell us the history and anecdotes of this emblematic site. With Arnaud Foltzer from the Nature Reserve.

German :

Auf den Spuren der Flurnamen, die uns die Geschichte und die Anekdoten dieses emblematischen Ortes erzählen. Mit Arnaud Foltzer vom Naturreservat.

Italiano :

Sulle tracce dei luoghi locali che ci raccontano la storia e gli aneddoti di questo sito emblematico. Con Arnaud Foltzer della Riserva Naturale.

Espanol :

Tras la pista de los lugares locales que nos cuentan la historia y las anécdotas de este sitio emblemático. Con Arnaud Foltzer, de la Reserva Natural.

