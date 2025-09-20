Entre Gap et Briançon : à la découverte des Alpes du Sud en TER ZOU ! Gare SNCF de Gap puis en ligne de Gap à Briançon Gap

Les voyageurs peuvent voyager avec un titre de transport habituel selon leurs usages et les conditions tarifaires en vigueur, mais nous leur conseillons le pass JEP 2025 à 5€ valable la journée pour des voyages illimités en TER ZOU sur la Région Sud

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T15:00:00

Fin : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T15:00:00

Entre Gap et Briançon : à la découverte des Alpes du Sud en TER ZOU !

Préparez-vous pour un voyage à travers l’histoire du rail et des montagnes.

Construite entre 1883 et 1913 et véritable prouesse technique, elle traverse le département des Hautes-Alpes, franchissant des paysages grandioses, des rivières tumultueuses et des tunnels impressionnants.

De Gap (plus haute Préfecture de France) à Briançon (plus haute ville fortifiée d’Europe) en passant par le barrage de Serre-Ponçon et son lac éponyme, venez découvrir un trésor d’histoire, de paysages grandioses et de patrimoine pour un voyage inoubliable sur l’une des lignes les plus spectaculaires de France !

Pour emprunter ce train et bénéficier de commentaires et anecdotes sur l’histoire de la ligne, nous vous recommandons de vous procurer un Pass libre circulation à 5€ spécialement proposé par la Région Sud pour des voyages en train en illimité pendant les Journées du Patrimoine (pass valable un jour), en vente sur le site internet : https://www.ter.sncf.com/sud-provence-alpes-cote-d-azur dans les espaces ZOU ! ou sur les distributeurs automatiques.

Voyage aller :

Le samedi 20 septembre à 10h59 au départ de Gap par le TER 17 402 (arrivée Briançon à 12h16)

Voyage retour :

Le samedi 20 septembre à 13h19 au départ de Briançon par le TER 880 610 (arrivée Gap à 14h41)

Les montées et descentes dans les gares intermédiaires sont autorisées.

Grâce au pass Journées du Patrimoine, vous êtes libres à tout moment d’emprunter le TER de votre choix pour rejoindre votre gare de départ ou de destination.

Inscriptions obligatoires sur le site affluences

Nombre de places limitées à 50

Gare SNCF de Gap puis en ligne de Gap à Briançon Place de la gare, 05000 Gap Gap 05000 Gap Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d'Azur https://www.ter.sncf.com/sud-provence-alpes-cote-d-azur

(c) SNCF Voyageurs – Laurie VERRET