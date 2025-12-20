Entre gratte-ciels et champs de blé pour rêver et voyager entre ville et campagne Lectures et kamishibaï, Place de l’Ormeau Pasques

Entre gratte-ciels et champs de blé pour rêver et voyager entre ville et campagne Lectures et kamishibaï

Place de l’Ormeau Bibliothèque municipale Pasques Côte-d’Or

Lectures et Kamishibaï (théâtre de papier) animée par les bibliothécaires.

Pour tous les enfants et leur famille.

Animation proposée par le réseau des bibliothèques de la CC Ouche et Montagne et la bibliothèque municipale dans le cadre des Nuits de la Lecture , organisées par le CNL avec le soutien du Ministère de la culture.

Dixième édition sur le thème des Villes & Campagnes. .

Place de l’Ormeau Bibliothèque municipale Pasques 21370 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 73 55 15 33 biblio.reseau@ouche-montagne.fr

