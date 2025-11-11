ENTRE GUERRE ET PAIX Maison du Pilier-Rouge Le Mans

ENTRE GUERRE ET PAIX

Maison du Pilier-Rouge 43 Grande Rue Le Mans Sarthe

Tarif : 4 – 4 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-11 14:30:00

fin : 2025-11-11 16:00:00

Date(s) :

2025-11-11

De la Révolution Française aux conflits mondiaux du XXe siècle, Le Mans a été particulièrement meurtri par de longues périodes troublées.

Découvrez au travers de cette visite inédite d’1h30 les cicatrices visibles et invisibles laissées par ces évènements dans la ville.

Votre guide sera Lauréna Salion. .

+33 2 43 28 17 22

