Entre histoire et féérie Château de Haroué Haroué

Entre histoire et féérie 20 et 21 septembre Château de Haroué Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T10:30:00

Fin : 2025-09-21T17:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Les équipes du château de Haroué vous accueillent tout le week-end pour une programmation riche et festive.

Tout au long de la journée, des visites guidées du château seront proposées pour (re)découvrir ce joyau lorrain et plonger dans son histoire.

Deux jours durant, le château de Haroué vibrera ainsi au rythme de l’histoire, du patrimoine et de la féérie, pour une expérience inoubliable.

Un carnaval vénitien au cœur du domaine.

La magie sera également au rendez-vous avec la présence du Carnaval vénitien de Remiremont. Dans la cour et les jardins du château, les visiteurs croiseront des silhouettes élégantes et mystérieuses : paillettes, plumes, chapeaux, masques, marquis et marquises ou personnages extravagants… Les costumés offriront une déambulation poétique et enchanteresse, transformant le domaine en un véritable théâtre à ciel ouvert.

Château de Haroué Place du château, 54740 Haroué Haroué 54740 Meurthe-et-Moselle Grand Est 0785643711 https://www.chateau-haroue.fr/ Chef-d’œuvre du siècle des Lumières, le château de Haroué surnommé « le petit Chambord Lorrain » est situé dans une petite vallée au centre du village français de Haroué, dans le Saintois, au sud de Nancy.

Le château d’Haroué a été construit par Germain Boffrand entre 1720 et 1732 pour Marc de Beauvau-Craon, grand connétable de Lorraine. Boffrand intègre dans la nouvelle construction les éléments subsistants de l’ancienne forteresse de Bassompierre. Les grilles sont dues à Jean Lamour et la statuaire à Barthélémy Guibal. A l’arrière du château, parc à la française et vaste perspective paysagère. Parking en face du château.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Colombe Clier – Centre des monuments nationaux