ENTRE ILS ET ELLE – THEATRE A L’OUEST DE LYON Decines Charpieu

ENTRE ILS ET ELLE Début : 2026-05-27 à 20:30. Tarif : – euros.

Cette comédie tonitruante raconte une histoire moderne. Un Véritable succès ! Jean-Philippe un prof de Philo plutôt loufoque ,François un testeur de produits Sans limite, et Mika un macho qui travaille chez casto . C’est l’amitié qui les lie depuis l’enfance. Ils vivent en colocation depuis plusieurs années, jusqu’au jour où une nouvelle Va bouleverser leur relation, les transformer, quitte au passage ,à livrer Quelques-uns de leurs secrets. Est-ce que leur amitié va en pâtir? Auteur : Stéphane FLOCH Distribution : Terry COMETTI – Stéphane FLOCH – Frédéric HannecartLes billets Carré Or sont en vente uniquement sur notre site :https://theatrealouest.com/lyon/spectacle/reserver-places/entre-ils-et-elle-comedie-presque-100-masculine

Vous pouvez obtenir votre billet ici

THEATRE A L’OUEST DE LYON 2, AVENUE SIMONE VEIL 69150 Decines Charpieu 69