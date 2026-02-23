Entre informatique théorique et droit expérimental, le contentieux administratif comme méthode de recherche Beaulieu – bâtiment 1 – Salle des thèses s.107 Rennes Jeudi 5 mars, 10h30 Ille-et-Vilaine

Sciences, techniques et société

Par Luc Pellissier.

**Parmi les questions posées :**

Face aux urgences écologiques et sociales, comment faire évoluer l’enseignement, les pratiques de recherche, la définition des sujets de recherche ?

Quelle est la place de la science dans la société ?

Pourquoi et comment faire mieux dialoguer les sciences humaines et sociales avec les sciences naturelles et formelles ?

On part d’un double paradoxe: premièrement, l’informatique théorique (la science qui s’interroge notamment sur ce qui peut être calculé, ou sur comment se convaincre qu’un programme est correct) n’a, il semble, rien à dire sur les programmes qui deviennent régulièrement au cœur de questions de société (que ce soit Parcoursup, les programmes qui doivent détecter les fraudes aux aides sociales ou ceux qui modèrent les médias sociaux); deuxièmement il existe un cadre juridique qui encadre l’usage de l’informatique par les administrations assez dense, leur imposant de nombreuses obligations de transparence, mais néanmoins ineffectif.

En faisant l’hypothèse que ces deux paradoxes sont liés, on propose un projet de recherche d’«infodroit» pour les résoudre, qui passe par une campagne de contentieux stratégiques.

Ces travaux sont réalisés au sein de l’équipe infodroit de Créteil.

Beaulieu – bâtiment 1 – Salle des thèses s.107 263 avenue général Leclerc Jeanne d'Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



