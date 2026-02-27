ENTRE Là Bourg-des-Comptes

ENTRE Là

Festival ENTRE Là 2026 Parcours artistique chez l’habitant à Bourg-des-Comptes

Du 20 au 22 mars 2026, le festival ENTRE Là revient à Bourg-des-Comptes pour un week-end artistique et convivial au cœur du village.

Organisé par l’association Les Poissons Marcheurs, ce rendez-vous culturel invite le public à découvrir des maisons transformées en galeries et en scènes éphémères. Le temps d’un week-end, on déambule dans les rues, on pousse les portes, on entre… là, dans des univers singuliers où se mêlent arts plastiques, spectacles vivants et rencontres inattendues.

Pour cette édition 2026, le festival s’installe en haut du bourg, mettant à l’honneur ce quartier et son patrimoine.

Au programme

40 artistes et artisans créateurs exposés dans les maisons du village

8 spectacles tout public théâtre, marionnettes, chanson, chorale, théâtre d’objet…

Des ateliers participatifs et projets collectifs avec les habitants et les écoles

Des surprises artistiques en extérieur

ENTRE Là est un festival à taille humaine, chaleureux et original, qui favorise la rencontre entre artistes, habitants et visiteurs. Une belle occasion de fêter l’arrivée du printemps, de soutenir la création locale et de partager un moment culturel en famille ou entre amis.

?? Bourg-des-Comptes (35) en haut du bourg

?? Du 20 au 22 mars 2026

?? Billetterie en ligne

Un festival pour sortir de l’hiver et faire frétiller les imaginaires ! .

Rue de la Mairie Bourg-des-Comptes 35890 Ille-et-Vilaine Bretagne

