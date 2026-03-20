Entre Lagune et Fontaine

Chemin de Nazeres Morcenx-la-Nouvelle Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07

fin : 2026-07-07

Date(s) :

2026-07-07

Découvrez la lagune de la Bourouse et ses hôtes particuliers les libellules au côté de Laurent Cornille, technicien Naturaliste, Direction de l’Environnement du Département des Landes et l’histoire de la fontaine Notre Dame des Sept Douleurs présenté par l’association

Les Amis de la Fontaine

Durant cette matinée vous aurez l’opportunité de pouvoir découvrir la lagune de la Bourouse et ses hôtes particuliers les libellules au côté de Laurent Cornille, technicien Naturaliste, Direction de l’Environnement du Département des Landes.

Puis vous en apprendrez plus sur l’histoire et les bienfaits de la fontaine Notre-Dame des Sept Douleurs présentée par l’Abbé Bagieu et le Président de l’association Les Amis de la fontaine Jean Pierre Tarascon.

Pour terminer Pierre Guillo, Président de l’association À la Recherche des Sources Guérisseuses nous présentera son association.

Sur inscription à l’Office de Tourisme .

Chemin de Nazeres Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 04 79 50

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Entre Lagune et Fontaine

Discover the Bourouse lagoon and its special guests: dragonflies with Laurent Cornille, Naturalist Technician, Environment Department of the Landes and the history of the Notre Dame des Sept Douleurs fountain presented by the association Les Amis de la Fontaine

Les Amis de la Fontaine

L’événement Entre Lagune et Fontaine Morcenx-la-Nouvelle a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Morcenx