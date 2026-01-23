Entre Largue et canal Buethwiller

Entre Largue et canal

rue du Stade Buethwiller Haut-Rhin

Début : Samedi 2026-02-14 13:30:00

fin : 2026-02-14 16:00:00

2026-02-14

Partez à la recherche d’indices laissés par le castor ! Préparez vos jumelles, prévoyez bottes ou chaussures étanches en cas de besoin. Places limitées Sur inscription

Rejoignez Luc Stemmelen pour une découverte de la nature à deux pas de chez vous. Vous partirez à la recherche des indices laissés par le castor, véritable ingénieur de la rivière et croiserez sans doute la silhouette élancée du busard saint martin, discret rapace de notre région… Préparez vos jumelles et votre curiosité, et laissez-vous guider par la passion de la nature.

Prévoir bottes ou chaussures étanches en cas de besoin.

Inscription obligatoire avant le vendredi 13 février.

20 places. Gratuit. En partenariat avec l’association Nature Vivante de Balschwiller.

Rendez-vous au parking de l’ancien terrain de foot de Buethwiller (rue du stade). .

rue du Stade Buethwiller 68210 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 08 07 50 contact@maison-nature-sundgau.org

English :

Set off in search of clues left by the beaver! Bring your binoculars, boots or waterproof shoes if necessary. Places are limited registration required

