« Entre le ciel et l’enfer » Séance du Ciné-Club du Perche Rémalardais Place du Champ de Foire Rémalard en Perche

Place du Champ de Foire Espace Octave Mirbeau Rémalard en Perche Orne

Début : 2026-04-10 20:30:00

Drame de Akira Kurosawa.

Industriel au sein d’une grande fabrique de chaussures, Kingo Gondo décide de rassembler tous ses biens afin de racheter les actions nécessaires pour devenir majoritaire. C’est à ce moment-là qu’il apprend que son fils Jun a été enlevé et qu’une rançon est exigée. Se produit alors un véritable coup de théâtre ce n’est pas Jun mais Shin’ichi, le fils de son chauffeur qui a été enlevé. Gondo est désormais face à un dilemme doit-il dépenser toute sa fortune pour sauver l’enfant d’un autre ?

Pratique à l’Espace Octave Mirbeau Place du Champ de Foire à Rémalard.

Cartes d’adhésions en vente à l’Office de Tourisme Cœur du Perche (40€ pour 12 séances & 25€ pur 5 séances gratuit pour les moins de 16 ans).

English : « Entre le ciel et l’enfer » Séance du Ciné-Club du Perche Rémalardais

Drama by Akira Kurosawa.

Kingo Gondo, an industrialist in a large shoe factory, decides to gather all his assets in order to buy back the shares needed to become the majority shareholder. At this point, he learns that his son Jun has been kidnapped and a ransom demanded. Then a real turn of events occurs: it’s not Jun but Shin?ichi, his chauffeur’s son, who has been kidnapped. Gondo is now faced with a dilemma: should he spend his entire fortune to save someone else?s child?

Practical: at Espace Octave Mirbeau Place du Champ de Foire, Rémalard.

Membership cards on sale at the Office de Tourisme C?ur du Perche (40? for 12 sessions & 25? for 5 sessions ? free for under-16s).

German :

Drama von Akira Kurosawa.

Kingo Gondo, ein Industrieller in einer großen Schuhfabrik, beschließt, seinen gesamten Besitz zusammenzulegen, um die Aktien aufzukaufen, die er benötigt, um die Mehrheit der Anteile zu erwerben. In diesem Moment erfährt er, dass sein Sohn Jun entführt wurde und ein Lösegeld gefordert wird. Doch dann kommt es zu einer überraschenden Wendung: Nicht Jun, sondern Shin?ichi, der Sohn seines Chauffeurs, wurde entführt. Gondo steht nun vor einem Dilemma: Soll er sein ganzes Vermögen ausgeben, um das Kind eines anderen zu retten?

Praktische Informationen: im Espace Octave Mirbeau Place du Champ de Foire in Rémalard.

Mitgliedskarten sind im Office de Tourisme C?ur du Perche erhältlich (40? für 12 Sitzungen & 25? für 5 Sitzungen ? kostenlos für Kinder unter 16 Jahren).

Italiano :

Film drammatico di Akira Kurosawa.

Kingo Gondo, industriale di una grande fabbrica di scarpe, decide di raccogliere tutti i suoi beni per acquistare le azioni necessarie a diventare azionista di maggioranza. Poi viene a sapere che suo figlio Jun è stato rapito e che gli è stato chiesto un riscatto. Ma poi si verifica una svolta sconvolgente: non è Jun ma Shin?ichi, il figlio del suo autista, ad essere stato rapito. Gondo si trova ora di fronte a un dilemma: deve spendere tutta la sua fortuna per salvare il figlio di qualcun altro?

In pratica: presso l’Espace Octave Mirbeau Place du Champ de Foire a Rémalard.

Le tessere d’iscrizione sono in vendita presso l’Office de Tourisme C’ur du Perche (40? per 12 sessioni e 25? per 5 sessioni, gratis per i minori di 16 anni).

Espanol :

Drama de Akira Kurosawa.

Kingo Gondo, industrial de una gran fábrica de zapatos, decide reunir todos sus bienes para comprar las acciones necesarias para convertirse en accionista mayoritario. Entonces se entera de que su hijo Jun ha sido secuestrado y piden un rescate. Pero entonces se produce un impactante giro en los acontecimientos: no es Jun, sino Shin?ichi, el hijo de su chófer, quien ha sido secuestrado. Gondo se enfrenta ahora a un dilema: ¿debe gastar toda su fortuna para salvar al hijo de otro?

Práctica: en el Espace Octave Mirbeau Place du Champ de Foire de Rémalard.

Venta de carnés de socio en la Oficina de Turismo de Cœur du Perche (40 ¤ por 12 sesiones y 25 ¤ por 5 sesiones, gratis para menores de 16 años).

