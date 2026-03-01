Entre légendes et récits casalais Chezal-Benoît

Entre légendes et récits casalais

Rue de l’Église Chezal-Benoît Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-03-27 20:00:00

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

Sylvain Bourdreux animera une causerie à la Chapelle Ardente Entre légendes et récits casalais .

Entre légends et récits casalais où des faits historiques seront croisés avec des légendes. Participation au chapeau de ce RDV proposé par l’association du Patrimoine Casalais. .

Rue de l’Église Chezal-Benoît 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 6 79 32 23 75

English :

Sylvain Bourdreux will host a talk at Chapelle Ardente entitled Entre légendes et récits casalais ( Between legends and Casal stories ).

