Entre les deux Les Quinconces Le Mans

Entre les deux

Les Quinconces 4 Place des Jacobins Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-19 20:00:00

fin : 2026-02-19 21:30:00

Date(s) :

2026-02-19 2026-02-20

Panayotis Pascot prochainement aux Quinconces…

Parce qu’il est entré dans l’âge adulte et que sa nouvelle vie est nettement moins excitante que ce qu’on lui en avait dit, Panayotis Pascot prendra les armes de l’humour pour régler son compte à cette vieille antienne qui veut qu’être majeur et vacciné est le nec plus ultra de la félicité. .

Les Quinconces 4 Place des Jacobins Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

English :

Panayotis Pascot at the Quinconces…

German :

Panayotis Pascot demnächst in Les Quinconces…

Italiano :

Panayotis Pascot in arrivo alle Quinconce…

Espanol :

Panayotis Pascot próximamente en los Quinconces…

L’événement Entre les deux Le Mans a été mis à jour le 2025-07-11 par CDT72