Début : 2025-06-07 14:00:00

fin : 2025-06-07 16:00:00

2025-06-07

Dans le cadre de la 3ème éditions des journée du livre jeunesse » Entre les lignes », venez participer à un atelier d’écriture avec Emmanuelle Houdart, auteure et illustratrice. L’atelier est à destinations des enfants, gratuit et sur reservation.

Médiathèque de Surgères BP 59

Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 07 71 80 mediatheque@ville-surgeres.fr

English :

As part of the 3rd edition of the « Entre les lignes » children’s book day, come and take part in a writing workshop with author and illustrator Emmanuelle Houdart. The workshop is for children, free of charge and by reservation.

German :

Im Rahmen der 3. Ausgabe der Kinderbuchtage « Entre les lignes » nehmen Sie an einem Schreibworkshop mit Emmanuelle Houdart, Autorin und Illustratorin, teil. Der Workshop ist für Kinder gedacht, kostenlos und mit Voranmeldung.

Italiano :

Nell’ambito della terza edizione della giornata del libro per ragazzi « Entre les lignes », partecipate a un laboratorio di scrittura con Emmanuelle Houdart, autrice e illustratrice. Il laboratorio è rivolto ai bambini, gratuito e su prenotazione.

Espanol :

En el marco de la 3ª edición de la jornada del libro infantil « Entre les lignes », venga a participar en un taller de escritura con Emmanuelle Houdart, autora e ilustradora. El taller es para niños, gratuito y con cita previa.

