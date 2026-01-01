Entre les Lignes Club d’écriture Médiathèque Pompidou Châlons-en-Champagne
Médiathèque Pompidou 68 Rue Léon Bourgeois Châlons-en-Champagne Marne
Gratuit
Entrée libre
Début : 2026-01-10 10:00:00
fin : 2026-01-10 12:00:00
2026-01-10 2026-02-07 2026-03-28
Tout public
Vous aimez écrire ? Vous souhaitez participer à des concours d’écriture ? Le réseau des médiathèques vous accueille dans son Club d’Ecriture Entre les lignes .
A travers des textes et des jeux, l’objectif de ces ateliers est de vous conduire sur le chemin de votre propre écriture. Pour tous les mordus des mots !
Dès 10 ans.
Sur réservation. .
