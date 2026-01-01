Entre les Lignes Club d’écriture Médiathèque Pompidou Châlons-en-Champagne

Entre les Lignes Club d’écriture

Médiathèque Pompidou 68 Rue Léon Bourgeois Châlons-en-Champagne Marne

Début : 2026-01-10 10:00:00

fin : 2026-01-10 12:00:00

2026-01-10 2026-02-07 2026-03-28

Tout public

Vous aimez écrire ? Vous souhaitez participer à des concours d’écriture ? Le réseau des médiathèques vous accueille dans son Club d’Ecriture Entre les lignes .

A travers des textes et des jeux, l’objectif de ces ateliers est de vous conduire sur le chemin de votre propre écriture. Pour tous les mordus des mots !

Dès 10 ans.

Sur réservation. .

English : Entre les Lignes Club d’écriture

