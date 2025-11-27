Entre les lignes Maison du théâtre et de la danse – Epinay-sur-Seine (93) Épinay-sur-Seine

Entre les lignes 27 – 29 novembre Maison du théâtre et de la danse – Epinay-sur-Seine (93) Seine-Saint-Denis

« Une ligne, c’est un point parti en promenade » Paul Klee

De tous temps, par la marche, l’écriture, le dessin et le tissage, les êtres ont tracé des lignes. Inspirée des travaux de l’anthropologue Tim Ingold, la création Entre les lignes nous invite à une certaine relation au monde, le long de ces flux, traits, traces et sillons qui dessinent autant de façons de penser, d’habiter, de se relier. Les corps circassiens tracent dans le sable, s’équilibrent sur une structure de tenségrité en bambous et viennent se frotter à cet âge de la petite enfance pendant lequel tout se construit.

