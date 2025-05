Entre les lignes Rencontre éditeur / autrice – Salle culturelle » Le 4″ Aigrefeuille-d’Aunis, 5 juin 2025 14:00, Aigrefeuille-d'Aunis.

Charente-Maritime

Entre les lignes Rencontre éditeur / autrice Salle culturelle » Le 4″ 4, rue de la poste Aigrefeuille-d’Aunis Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-05 14:00:00

fin : 2025-06-05 16:30:00

Date(s) :

2025-06-05

Dans le cadre de la 3ème éditions des journée du livre jeunesse » Entre les lignes », venez à la rencontre de l’éditeur Thierry Magnier ainsi que l’autrice Emmanuelle Houdart pour un moment d’échange et de partage.

.

Salle culturelle » Le 4″ 4, rue de la poste

Aigrefeuille-d’Aunis 17290 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 83 42 04 j.parpais@aunis-sud.fr

English :

As part of the 3rd edition of the « Entre les lignes » children’s book day, come and meet publisher Thierry Magnier and author Emmanuelle Houdart for a moment of exchange and sharing.

German :

Im Rahmen der 3. Ausgabe der Kinderbuchtage « Entre les lignes » treffen Sie den Verleger Thierry Magnier und die Autorin Emmanuelle Houdart zu einem gemeinsamen Gespräch.

Italiano :

Nell’ambito della terza edizione della giornata del libro per ragazzi « Entre les lignes », venite a incontrare l’editore Thierry Magnier e l’autrice Emmanuelle Houdart per un momento di scambio e condivisione.

Espanol :

En el marco de la 3ª edición de la jornada del libro infantil « Entre les lignes », venga a encontrarse con el editor Thierry Magnier y la escritora Emmanuelle Houdart para un momento de intercambio y puesta en común.

L’événement Entre les lignes Rencontre éditeur / autrice Aigrefeuille-d’Aunis a été mis à jour le 2025-05-21 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin