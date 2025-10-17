Entre les lignes Salle des fêtes Tournan-en-Brie

Entre les lignes Vendredi 17 octobre, 10h30, 14h00 Salle des fêtes Seine-et-Marne

Début : 2025-10-17T10:30:00 – 2025-10-17T11:10:00

Fin : 2025-10-17T14:00:00 – 2025-10-17T14:40:00

« Une ligne, c’est un point parti en promenade » Paul Klee

De tous temps, par la marche, l’écriture, le dessin et le tissage, les êtres ont tracé des lignes. Inspirée des travaux de l’anthropologue Tim Ingold, la création Entre les lignes nous invite à une certaine relation au monde, le long de ces flux, traits, traces et sillons qui dessinent autant de façons de penser, d’habiter, de se relier. Les corps circassiens tracent dans le sable, s’équilibrent sur une structure de tenségrité en bambous et viennent se frotter à cet âge de la petite enfance pendant lequel tout se construit.

Salle des fêtes Rond-Point Claude Santarelli, 77220 Tournan-en-Brie Tournan-en-Brie 77220 Seine-et-Marne Île-de-France

Cie Lunatic – Cécile Mont-Reynaud Entre les lignes/ Cie Lunatic/ Spectacle jeune public/ Théâtre Paul Eluard

Christophe Raynaud de Lage