Entre les mailles récital de Mandy Lerouge Place Jean-Baptiste Massillon Arles

Entre les mailles récital de Mandy Lerouge

Dimanche 9 novembre 2025 de 15h30 à 16h15. Place Jean-Baptiste Massillon Chapelle St Martin du Méjan Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 75 – 75 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-09 15:30:00

fin : 2025-11-09 16:15:00

Date(s) :

2025-11-09

À l’occasion des 42es Assises de la traduction littéraire, l’association ATLAS a le plaisir de recevoir la chanteuse Mandy Lerouge, accompagnée à la guitare par Diego Trosman, pour un concert inédit intitulé Entre les mailles !

Mandy Lerouge est une chanteuse et productrice française tombée en amour pour l’Argentine. Elle poursuit actuellement un travail de recherche et de création autour du répertoire d’Atahualpa Yupanqui et de Pablo del Cerro, alias Antoinette Pépin. Figure tutélaire de la nueva canción argentine, Yupanqui a joué un rôle déterminant et ouvert la voie à nombre de chanteurs (Victor Jara, Mercedes Sosa…) qui ont accompagné les mouvements sociaux et la résistance aux dictatures latino-américaines.



Pour ce concert inédit imaginé spécialement pour les Assises de la traduction, Mandy Lerouge propose une plongée dans cette enquête, mais aussi à travers d’autres œuvres nées sous contraintes, en Argentine et au-delà. Elle sera accompagnée à la guitare par Diego Trosman. .

Place Jean-Baptiste Massillon Chapelle St Martin du Méjan Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

On the occasion of the 42nd Assises de la traduction littéraire, the ATLAS association is delighted to welcome singer Mandy Lerouge, accompanied on guitar by Diego Trosman, for an original concert entitled Entre les mailles !

German :

Anlässlich der 42. Assises de la traduction littéraire freut sich der Verein ATLAS, die Sängerin Mandy Lerouge, die von Diego Trosman auf der Gitarre begleitet wird, für ein unveröffentlichtes Konzert mit dem Titel Entre les mailles (Zwischen den Maschen) begrüßen zu dürfen!

Italiano :

Nell’ambito delle 42esime Assises de la traduction littéraire, ATLAS è lieta di accogliere la cantante Mandy Lerouge, accompagnata alla chitarra da Diego Trosman, per un concerto speciale intitolato Entre les mailles !

Espanol :

Con motivo de la 42ª edición de los Assises de la traduction littéraire, la asociación ATLAS se complace en recibir a la cantante Mandy Lerouge, acompañada a la guitarra por Diego Trosman, en un concierto especial titulado Entre les mailles .

L’événement Entre les mailles récital de Mandy Lerouge Arles a été mis à jour le 2025-10-08 par Office de Tourisme d’Arles