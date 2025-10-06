Entre leurs mains : les Sciences Bibliothèque universitaire Beaulieu Rennes

Entre leurs mains : les Sciences Bibliothèque universitaire Beaulieu Rennes lundi 6 octobre 2025.

Entre leurs mains : les Sciences Bibliothèque universitaire Beaulieu Rennes 6 octobre – 4 novembre Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Une exposition photographique au cœur des métiers scientifiques

Du **6 octobre au 4 novembre**, la BU Beaulieu accueille l’exposition _**Entre leurs mains : les Sciences**_, une plongée visuelle au cœur des **métiers scientifiques**. Accessible gratuitement, cette exposition invite le public à découvrir l’envers du décor de la recherche, à travers une mise en scène alliant **photographies** et **objets scientifiques**.

Conçue par **Alys Blanc**, étudiante en biologie et photographe, l’exposition met en lumière les femmes et les hommes qui donnent vie à la science au quotidien. Chercheuses, ingénieurs, dessinatrices, taxidermistes ou encore chargés de collections du Muséum national d’Histoire naturelle : autant de professions souvent méconnues qui se révèlent ici dans toute leur diversité.

Loin des représentations abstraites de la recherche, Entre leurs mains : les Sciences valorise les gestes, les outils et l’humain derrière chaque découverte. Le visiteur est invité à vivre une expérience à la fois sensorielle et narrative, révélant la dimension artistique des savoir-faire scientifiques.

Cette initiative s’inscrit dans une volonté de diffusion du savoir et d’ouverture vers le grand public. Elle a également vocation à voyager dans d’autres lieux afin de contribuer au rayonnement des sciences et d’accompagner les jeunes dans leurs choix d’orientation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-06T09:00:00.000+02:00

Fin : 2025-11-04T19:00:00.000+01:00

1

https://bibliotheques.univ-rennes.fr/bu-beaulieu

Bibliothèque universitaire Beaulieu 263 avenue du Général Leclerc 35000 Rennes Quartiers Nord-Est Rennes 35042 Ille-et-Vilaine

bu-contact@listes.univ-rennes.fr 0223233431

Cyril Gabbero