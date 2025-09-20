Entre Lindre-Basse & Tarquimpol Domaine du Lindre Lindre-Basse

Entre Lindre-Basse & Tarquimpol 20 et 21 septembre Domaine du Lindre Moselle

Tout public – 2h15 – 4,5 km aller Départ du Domaine de Lindre !Plus d’informations : https://www.scenes-territoires.fr/evenement/1er-temps-fort-au-fil-de-la-seille-saulnois/

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:30:00

Le collectif Kinorev continue de nous faire découvrir toutes les faces cachées de la Seille… Des balades artistiques et joyeuses seront ponctuées par des moments de contemplation des paysages de la Seille et rythmées par de surprenantes histoires et des découvertes inattendues qui réjouiront les yeux et les esprits.

Un projet porté par Scènes et Territoires et la Fédération des Foyers Ruraux de Moselle, sous la direction artistique du Collectif Kinorev.

Domaine du Lindre 67 Rue Principale 57260 Lindre-Basse Lindre-Basse 57260 Moselle Grand Est Amoureux de la nature, le Domaine de Lindre est un joyau qui va vous éblouir ! Cet espace naturel d'environ 1 000 hectares (dont plus de 830 ha de surface d'eau) est composé de 12 étangs piscicoles, de roselières, de forêts et de prairies humides. Un site passion qui n'a qu'un seul vrai objectif : préserver la biodiversité pour le plus grand plaisir de tous les curieux. À vous l'observation de nombreuses espèces, la balade, la découverte, le pique-nique, la participation à des animation

© Scènes et territoires