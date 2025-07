Entre midi et musique Myotis Forbach

Entre midi et musique Myotis Forbach jeudi 27 novembre 2025.

Entre midi et musique Myotis

71 Avenue St. Rémy Forbach Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2025-11-27 12:30:00

fin : 2025-11-27

Date(s) :

2025-11-27

Le temps du de´jeuner, sortez de votre bureau et de´sertez vos cantines d’entreprise ! Nous vous invitons a` partager votre repas en musique. Venez de´couvrir des artistes issus d’horizons tre`s divers pour de petits concerts d’une heure en toute intimite´ ! Compositeur et musicien pour le spectacle Myotis X dont la première est donnée au Carreau le lendemain de ce concert, Anthony Laguerre propose de revenir aux origines de ses recherches autour de l’amplification des sons percussifs avec sa pièce fondatrice Myotis, solo de batterie qu’il interprète lui-même. Recherchant l’infinité des possibles qu’offre son instrument, des sons les plus imperceptibles jusqu’aux rythmes et à la richesse de la matière sonore qui s’en dégage, l’artiste met en vibration son espace de jeu pour une expérience douce, sensible et surtout puissante.

Infos pratiques Musique contemporaine, en français, durée 60 min.

Le Carreau scène nationale le 27 novembre 2025 à 12h30.Tout public

71 Avenue St. Rémy Forbach 57600 Moselle Grand Est +33 3 87 84 64 34 billetterie@carreau-forbach.com

English :

When it’s time for lunch, get out of your office and relax in your company canteen! We invite you to share your meal with music. Come and meet artists from a wide variety of backgrounds for intimate one-hour concerts! Composer and musician for the show Myotis X, which premieres at Le Carreau the day after this concert, Anthony Laguerre takes us back to the origins of his research into the amplification of percussive sounds with his seminal piece Myotis, a drum solo performed by himself. Seeking out the infinite possibilities offered by his instrument, from the most imperceptible sounds to the rhythms and richness of the sound matter that emerges, the artist sets his playing space in vibration for a gentle, sensitive and above all powerful experience.

Practical info: Contemporary music, in French, duration 60 min.

Le Carreau scène nationale on November 27, 2025 at 12:30pm.

German :

Wenn es Zeit für das Mittagessen ist, verlassen Sie Ihr Büro und verlassen Sie Ihre Betriebskantine! Wir laden Sie ein, Ihr Essen mit Musik zu genießen. Lassen Sie sich von Künstlern aus den verschiedensten Bereichen in kleinen, einstündigen Konzerten in aller Intimität begeistern! Anthony Laguerre ist Komponist und Musiker des Stücks Myotis X, das am Tag nach diesem Konzert in Le Carreau uraufgeführt wird. Mit seinem Gründungsstück Myotis, einem Schlagzeugsolo, das er selbst spielt, kehrt er zu den Ursprüngen seiner Forschungen rund um die Verstärkung von Schlagzeugklängen zurück. Auf der Suche nach den unendlichen Möglichkeiten, die sein Instrument bietet, von den unmerklichsten Klängen bis hin zu den Rhythmen und dem Reichtum des Klangmaterials, das sich daraus ergibt, versetzt der Künstler seinen Spielraum in Schwingung, um eine sanfte, sensible und vor allem kraftvolle Erfahrung zu machen.

Praktische Informationen: Zeitgenössische Musik, auf Französisch, Dauer 60 Min.

Le Carreau scène nationale am 27. November 2025 um 12:30 Uhr.

Italiano :

Quando è ora di pranzo, uscite dall’ufficio e rilassatevi nella mensa aziendale! Vi invitiamo a condividere il vostro pasto in musica. Venite a conoscere artisti di diversa estrazione per un concerto intimo di un’ora! Compositore e musicista dello spettacolo Myotis X, che debutta a Le Carreau il giorno successivo a questo concerto, Anthony Laguerre ci riporta alle origini della sua ricerca sull’amplificazione dei suoni percussivi con il suo pezzo fondamentale Myotis, un assolo di batteria che esegue lui stesso. Alla ricerca delle infinite possibilità offerte dal suo strumento, dai suoni più impercettibili ai ritmi e alla ricchezza del materiale sonoro che emerge, l’artista mette in vibrazione il suo spazio di gioco per un’esperienza delicata, sensibile e soprattutto potente.

Informazioni pratiche: Musica contemporanea, in francese, durata 60 min.

Le Carreau scène nationale il 27 novembre 2025 alle 12.30.

Espanol :

Cuando llegue la hora de comer, ¡salga de la oficina y relájese en el comedor de su empresa! Le invitamos a compartir su comida con música. Venga a conocer a artistas de orígenes muy diversos en conciertos íntimos de una hora de duración Compositor y músico del espectáculo Myotis X, que se estrena en Le Carreau al día siguiente de este concierto, Anthony Laguerre nos lleva a los orígenes de su investigación sobre la amplificación de los sonidos percusivos con su pieza seminal Myotis, un solo de batería que interpreta él mismo. Buscando las infinitas posibilidades que ofrece su instrumento, desde los sonidos más imperceptibles hasta los ritmos y la riqueza del material sonoro que emerge, el artista pone en vibración su espacio de interpretación para una experiencia suave, sensible y sobre todo poderosa.

Información práctica: Música contemporánea, en francés, duración 60 min.

Le Carreau scène nationale el 27 de noviembre de 2025 a las 12.30 h.

L’événement Entre midi et musique Myotis Forbach a été mis à jour le 2025-07-25 par FORBACH TOURISME