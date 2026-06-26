Gildwiller

Entre monts et vallée À partir de 8 ans

4 rue du Mont Gildwiller Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-23 14:00:00

fin : 2026-07-23 17:00:00

Date(s) :

2026-07-23

Gildwiller recèle de petites merveilles de la nature, près de la source St Morand, dans la mare communale et aux abords du Soultzbach. Sur inscription

Gildwiller est un petit village dont le patrimoine naturel reste souvent méconnu. Cependant, il révèle de véritables merveilles de la nature on peut y découvrir de petits invertébrés près de la source Saint Morand, des larves de salamandres dans la mare communale ainsi que des oiseaux d’eau dans les prairies inondables bordant le Soultzbach.

Inscription obligatoire.20 places.

Rendez-vous devant l’église de Gildwiller le Mont.

.

4 rue du Mont Gildwiller 68210 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 08 07 50 contact@maison-nature-sundgau.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Gildwiller is home to little wonders of nature near the St. Morand spring, in the town pond, and along the Soultzbach River. Registration required

L’événement Entre monts et vallée À partir de 8 ans Gildwiller a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme du Sundgau