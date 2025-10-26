Entre Monts et Vignes Saint-Gengoux-de-Scissé

Entre Monts et Vignes

Saint-Gengoux-de-Scissé Saône-et-Loire

Tarif : 7 – 7 – 8 EUR

Début : 2025-10-26 08:00:00

fin : 2025-10-26 13:00:00

2025-10-26

Randonnée comportant 4 circuits 7 km (7 €), 12-17-22 km (8 €). Départ de 8h à 13h (7-12-et 17 km) et de 8h à 11h (22 km). Ravitaillements sur les parcours. Gobelets non fournis. .

Saint-Gengoux-de-Scissé 71260 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 71 37 37 76 jacques.argus@wanadoo.fr

