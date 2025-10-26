Entre Monts et Vignes Saint-Gengoux-de-Scissé
Entre Monts et Vignes Saint-Gengoux-de-Scissé dimanche 26 octobre 2025.
Entre Monts et Vignes
Saint-Gengoux-de-Scissé Saône-et-Loire
Tarif : 7 – 7 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-26 08:00:00
fin : 2025-10-26 13:00:00
Date(s) :
2025-10-26
Randonnée comportant 4 circuits 7 km (7 €), 12-17-22 km (8 €). Départ de 8h à 13h (7-12-et 17 km) et de 8h à 11h (22 km). Ravitaillements sur les parcours. Gobelets non fournis. .
Saint-Gengoux-de-Scissé 71260 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 71 37 37 76 jacques.argus@wanadoo.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Entre Monts et Vignes Saint-Gengoux-de-Scissé a été mis à jour le 2025-09-18 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)