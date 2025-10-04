Entre mots, notes et dessins : une journée à la bibliothèque Serre-Cavalier Bibliothèque Serre Cavalier – CHU Nîmes

Entre mots, notes et dessins : une journée à la bibliothèque Serre-Cavalier Samedi 4 octobre, 10h00 Bibliothèque Serre Cavalier – CHU Gard

Rendez-vous à la bibliothèque Serre-Cavalier – CHU

31 rue Ambroise Croizat – 30 000 Nîmes

9h30-11h30 Atelier d’écriture « Oser, écrire, partager » Sur inscription au 04 66 68 40 67

Avec Isabelle Chevallier-Marchal venez ouvrir et suivre des chemins d’écriture et partager vos textes à voix haute si vous le souhaitez.

14h Ecoutez la Chorale « L’union musicale de Garons », un orchestre d’harmonie composé d’une quarantaine de musiciens de tous âges et de tous horizons qui jouent uniquement des instruments à vent et des percussions.

15h30 Atelier manga Sur inscription au 04 66 68 40 67

Avec Yacine Kahlerras découvrez la pratique du mangaka et vous initier au dessin de manga.

En permanence

Exposition Dessine-moi une histoire, une bibliothèque familiale de livre jeunesse, Libre d’accès dans le Hall d’entrée et la rotonde de la bibliothèque Serre-Cavalier

Bibliothèque Serre Cavalier – CHU 31 rue Ambroise Croizat 30000 Nîmes Nîmes 30006 La Gazelle Gard Occitanie 0466684067 https://www.nimes.fr/que-faire-a-nimes/culture/reseau-de-bibliotheques-municipales/les-bibliotheques-de-nimes/bibliotheque-serre-cavalier-chu La bibliothèque se situe à l'intérieur du centre de gérontologie CHU-Serre Cavalier. Prêt de livres, BD, presse, CD, DVD, livres en grands caractères, textes lus et liseuses, postes informations et nombreuses activités vous y attendent.

