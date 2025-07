Entre nature et savoir-faire Randonnée Montmirail

Place du Château Montmirail Sarthe

Début : 2025-08-07 17:30:00

fin : 2025-08-07

2025-08-07

L’Office de tourisme vous propose une balade découverte entre nature et savoir-faire.

Vous partirez à la découverte des chemins reliant Montmirail et Melleray mais aussi de deux artisans d’art Léo Coutant et Franck Domain.

Parcours de 5km, 2h de balade et de visite

2€/personne, Information et réservation auprès de l’Office de tourisme du Perche Emeraude, 02.43.71.21.21 .

Place du Château Montmirail 72320 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 71 21 21 accueil@tourisme-lafertebernard.fr

