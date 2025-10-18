ENTRE NATURE ET TERROIR LE GRAND CLAVELET EN HISTOIRE… ET EN VIN Marseillan

Domaine du Grand Clavelet Marseillan Hérault

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-18

Date(s) :

2025-10-18

Un voyage à travers le temps et les paysages. Une visite guidée riche en découvertes historiques, une immersion au sein de la Réserve naturelle.

Un voyage à travers le temps et les paysages. Une visite guidée riche en découvertes historiques, une immersion au sein de la Réserve naturelle.Entre paysages préservés et biodiversité, vivez un moment unique au contact du vivant.Une parenthèse enchantée s'achève par une dégustation hors les murs des vins de la cave Richemer. Un rendez-vous sensoriel unique !Tarif 25€ / personneInfo 04 67 01 60 23Réservation Obligatoire www.helloasso.com/associations/adena .

Domaine du Grand Clavelet Marseillan 34340 Hérault Occitanie

English :

A journey through time and landscapes. A guided tour rich in historical discoveries, an immersion in the heart of the Nature Reserve.

German :

Eine Reise durch die Zeit und die Landschaften. Eine Führung, die reich an historischen Entdeckungen ist, ein Eintauchen in das Naturreservat.

Italiano :

Un viaggio nel tempo e nei paesaggi. Una visita guidata ricca di scoperte storiche, un’immersione nel cuore della Riserva Naturale.

Espanol :

Un viaje a través del tiempo y los paisajes. Una visita guiada rica en descubrimientos históricos, una inmersión en el corazón del Parque Natural.

