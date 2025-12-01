Entre notes et argile, Noël se façonne chez Goicoechea Poterie Goicoechea Ossès

Entre notes et argile, Noël se façonne chez Goicoechea

Poterie Goicoechea 909 Arrosako errepidea Ossès Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

La Poterie Goicoechea invite le public à célébrer la magie de Noël à travers une journée festive sous le signe de l’artisanat, de la musique et du partage.

11h et 15h, démonstrations de tournage et de fabrication à la corde, une technique rare et emblématique de la poterie Goicoechea. Représentation pour découvrir le savoir-faire des artisans. L’ouverture d’un four sera également au programme à 16h.

10h30-12h30 et 14h30-17h30, le pianiste Daniel Subrechicot accompagnera l’évènement en musique, créant une ambiance douce et inspirante tout au long de la journée.

Chocolat chaud artisanal signé Laia, vin chaud et douceurs de la boulangerie Ithurralde seront offerts à tous les visiteurs. tout au log de la journée. Tirage au sort pour remporter un bon d’achat de 300€. .

Poterie Goicoechea 909 Arrosako errepidea Ossès 64780 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 71 30 terexa@poteriegoicoechea.com

English : Entre notes et argile, Noël se façonne chez Goicoechea

L’événement Entre notes et argile, Noël se façonne chez Goicoechea Ossès a été mis à jour le 2025-11-28 par Office de Tourisme Pays Basque