Entre-Nous 2Auberge de jeunesse Serre Chevalier La Salle-les-Alpes

Entre-Nous 11 – 24 août 2Auberge de jeunesse Serre Chevalier Hautes-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-08-11T09:00:00 – 2025-08-11T16:30:00

Fin : 2025-08-24T08:00:00 – 2025-08-24T16:00:00

Le projet Entre-nous, porté par Bilal Alami Badissi et Anaëlle Thiery, s’inscrit dans une recherche chorégraphique autour de la rencontre, du lien et du dialogue corporel, en s’appuyant sur l’univers du jeu comme moteur de mouvement et d’interaction. Le duo explore des formes de présence à l’autre qui passent par la ruse, l’écoute, la surprise, l’improvisation et la coopération — autant de mécaniques empruntées aux jeux de l’enfance comme aux codes du vivre- ensemble. Durant cette résidence, les artistes souhaitent approfondir ce travail de composition et de dramaturgie du jeu corporel, en créant un langage dansé vivant, accessible et traversé par des émotions simples mais puissantes : la joie, la peur, l’élan, la complicité, le défi. Loin d’une forme spectaculaire figée, Entre-nous se construit comme un espace mouvant, un terrain de jeu partagé, où chaque geste raconte une tentative de contact, d’alliance ou d’échappée. La résidence permettra ainsi d’expérimenter de nouvelles séquences en lien avec les ateliers réalisés à l’Auberge de Jeunesse de Serre Chevalier, tout en continuant à nourrir une écriture scénique sensible, et poreuse au réel.

2Auberge de jeunesse Serre Chevalier 2, Chemin du Cavaillou 05240 La Salle-les-Alpes La Salle-les-Alpes 05240 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur

