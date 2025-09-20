ENTRE NOUS Laroque

Ouverture de saison En partenariat avec la Mairie de Laroque .Spectacle Entre nous. Ce collectif de circassiens nous convie à célébrer la joie d’être ensemble. Ateliers cirque en famille avec l’association Toutentoi à partir de 15h. Entrée libre

SPECTACLE DE CIRQUE. Au-delà de la virtuosité que leur passion commune pour le mât chinois leur procure, cette joyeuse troupe favorise les rencontres. Ce spectacle vibrant évoque les thèmes de la rencontre, de l’amitié, de la nostalgie et de l’humour, le tout agrémenté de musique live et d’acrobaties époustouflantes. C’est une invitation joyeuse à se regarder les uns les autres ,à créer des connexions et à vivre ensemble ce moment. Entrée libre .

parking de la liberté Laroque 34190 Hérault Occitanie +33 4 67 73 15 62 billetterie.albarede@cdcgangesumene.fr

English :

Season opening In partnership with the Mairie de Laroque .show Entre nous. This circus collective invites us to celebrate the joy of being together. Family circus workshops with Toutentoi association from 3pm. Free admission

German :

Saisoneröffnung In Partnerschaft mit dem Rathaus von Laroque .Spectacle Entre nous. Dieses Zirkuskollektiv lädt uns ein, die Freude am Zusammensein zu feiern. Zirkusworkshops für Familien mit dem Verein Toutentoi ab 15 Uhr. Freier Eintritt

Italiano :

Apertura della stagione In collaborazione con la Mairie de Laroque Entre nous. Questo collettivo circense ci invita a celebrare la gioia di stare insieme. Laboratori di circo per famiglie con l’associazione Toutentoi dalle 15.00. Ingresso libero

Espanol :

Inauguración de la temporada En colaboración con la Mairie de Laroque Entre nous. Este colectivo circense nos invita a celebrar la alegría de estar juntos. Talleres de circo en familia con la asociación Toutentoi a partir de las 15h. Entrada gratuita

