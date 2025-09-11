Entre Onirisme et Quotidien Parnay

Entre Onirisme et Quotidien

Les Hauts de Valbrun, Chemin de Béniquet Parnay Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-11 10:00:00

fin : 2025-10-11 18:00:00

Date(s) :

2025-09-11

Cet automne, le Domaine de Rocheville a le plaisir d’accueillir la peintre angevine Valérie Gallard. Dans son exposition « Entre Onirisme et Quotidien », elle nous livre des moments de vie mêlant rêve éveillé et scènes familières.

C’est la première fois que l’artiste-peintre Valérie Gallard expose ses peintures au Domaine de Rocheville, à Parnay. Venez découvrir l’exposition Entre Onirisme et Quotidien qui réunit une trentaine de ses œuvres, où fiction et réalité s’assemblent avec poésie.

L’artiste angevine explore des ambiances architecturales, fait surgir des personnages énigmatiques et joue avec les contrastes de couleurs et de mouvements. Inspirée par la mode, le cinéma, le théâtre ou encore la rue, elle capte des instants de vie qu’elle transforme en scènes à la fois familières et rêveuses.

Elle porte un regard attentif sur le monde qui l’entoure, tout en y ajoutant sa touche de fantaisie.

La grande salle vitrée du Domaine de Rocheville accueille plusieurs expositions chaque année, dans un cadre exceptionnel avec vue sur le vallon de Parnay. Profitez de votre visite pour découvrir également nos vins bio en AOP Saumur Blanc, Saumur Rosé, Saumur Champigny et Crémant de Loire.

PRECISIONS HORAIRES

Du 11/09 au 11/10/2025 du lundi au samedi de 10h à 18h. .

Les Hauts de Valbrun, Chemin de Béniquet Parnay 49730 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 38 10 00 contact@domaine-de-rocheville.fr

English :

This autumn, Domaine de Rocheville is delighted to welcome Angevin painter Valérie Gallard. In her exhibition « Entre Onirisme et Quotidien », she presents us with moments of life, combining daydreams and familiar scenes.

German :

Diesen Herbst freut sich die Domaine de Rocheville, die Malerin Valérie Gallard aus Anjou begrüßen zu dürfen. In ihrer Ausstellung « Entre Onirisme et Quotidien » (Zwischen Traum und Alltag) zeigt sie uns Momente aus dem Leben, in denen sich Tagträume und vertraute Szenen vermischen.

Italiano :

Quest’autunno il Domaine de Rocheville è lieto di accogliere la pittrice angioina Valérie Gallard. Nella sua mostra « Entre Onirisme et Quotidien », la pittrice ci presenta momenti di vita che combinano sogni ad occhi aperti e scene familiari.

Espanol :

Este otoño, el Domaine de Rocheville se complace en acoger a la pintora angevina Valérie Gallard. En su exposición « Entre Onirisme et Quotidien », nos presenta momentos de la vida que combinan ensoñaciones y escenas familiares.

