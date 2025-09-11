Entre onirisme et quotidien Parnay

Chemin de Beniquet Parnay Maine-et-Loire

Début : 2025-09-11 10:00:00

fin : 2025-10-11 18:00:00

2025-09-11

« Observer, s’inspirer de l’air du temps qui nous entoure ». Dans une expression libre de toute exigence, Valérie Gallard nous livre une vision personnelle du monde qui l’entoure ..

Originaire d’Angers, Valérie Gallard porte un regard sensible sur tout ce qui l’entoure les gens, les paysages, l’architecture urbaine, les cafés, la rue, la mode, les scènes d’intérieur ou encore les musées et, plus largement, dans tout ce qui la touche.

À travers son travail, l’artiste laisse libre cours à son imagination et nous invite à saisir des instants de vie.

« Travailler à l’huile est un travail stimulant, on se réinvente chaque fois, puis on se laisse porter par notre élan créatif, jusqu’au moment où il faut savoir s’arrêter afin d’exprimer toute la sincérité et la force de la toile » Valérie Gallard

PRECISIONS HORAIRES

Du 11/09 au 11/10/2025 du lundi au samedi de 10h à 18h. .

Chemin de Beniquet Parnay 49730 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 38 10 00 contact@domaine-de-rocheville.fr

English :

« Observe and be inspired by the zeitgeist around us ». Valérie Gallard?s expression is free of all demands, and she gives us a personal vision of the world around her …

German :

« Beobachten, sich vom Zeitgeist, der uns umgibt, inspirieren lassen ». In einem Ausdruck, der frei von jeglichen Anforderungen ist, liefert uns Valérie Gallard eine persönliche Vision der Welt, die sie umgibt …

Italiano :

« Osservare e lasciarsi ispirare dallo zeitgeist che ci circonda ». Valérie Gallard esprime la sua personale visione del mondo che la circonda in un modo libero da ogni esigenza …

Espanol :

« Observar e inspirarse en el zeitgeist que nos rodea ». Valérie Gallard expresa su visión personal del mundo que le rodea de una forma libre de toda exigencia…

