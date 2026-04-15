Entre Orne et Rouvre, viaduc du mesnil villement, Le Mesnil-Villement

Entre Orne et Rouvre Dimanche 27 septembre, 10h30 viaduc du mesnil villement Calvados

Gratuit. Dès 10ans. Prévoir pique-nique et chaussures de marche.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-27T10:30:00+02:00 – 2026-09-27T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-27T10:30:00+02:00 – 2026-09-27T17:00:00+02:00

Entre Orne et Rouvre le long des sentiers escarpés de Suisse Normande, partez à la découverte d’une faune et d’une flore diversifiées sur un secteur classé Natura 2000. Dès 10 ans.

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Entre Orne et Rouvre le long des sentiers escarpés de Suisse Normande, partez à la découverte d’une faune et d’une flore diversifiées sur un secteur classé Natura 2000. Dès 10 ans. Rouvre orne

Béatrice gillot