Entre passé et présent, une balade découverte du quartier du Butor Place Anthony Ramalingom 97470 Saint-Benoît Saint-Benoît

Entre passé et présent, une balade découverte du quartier du Butor 20 et 21 septembre Place Anthony Ramalingom 97470 Saint-Benoît La Réunion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T08:00:00 – 2025-09-20T09:30:00

Fin : 2025-09-21T13:00:00 – 2025-09-21T14:30:00

Entre passé et présent, une balade découverte du Butor

Le quartier du Butor, situé sur la rive droite de la rivière des Marsouins, était le cœur vibrant de Saint-Benoît dès sa création. Les habitants l’appelaient le Burgos, non pas en référence à la ville espagnole du même nom, mais à un coquillage appelé burgot, que quelques pêcheurs et gourmets avertis connaissent encore. Les autorités ont construit des bâtiments et des infrastructures pour faciliter et protéger les échanges maritimes des marchandises.

Au cours d’une promenade d’un peu plus d’un kilomètre, vous découvrirez les sites où ces aménagements ont été installés. L’animation de ce quartier est toujours bien vivante aujourd’hui. Au cours de cette balade, vous ferez des haltes dans les lieux qui animent cette partie de Saint-Benoît.

D’hier à aujourd’hui, le Butor s’inscrit dans un environnement dont le littoral contribue à sa protection. Vous découvrirez comment se façonne ce paysage unique, fait d’alternance de côtes rocheuses et de plages de galets.

Cette randonnée citadine et l’exposition se complètent.

Pour participer, vous devez vous inscrire à partir des liens ci-dessous :

Samedi 20 septembre 10h

Samedi 20 septembre 15h

Dimanche 21 septembre 10h

Dimanche 21 septembre 15h

N’oubliez pas de porter des chaussures adaptées à la marche, de prendre de l’eau et une protection solaire si nécéssaire.

Journées européennes du patrimoine 2025

Somin Sarèt