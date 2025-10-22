Entre patrimoine et délices la visite guidée gourmande de Saint-Jean-de-Luz Office de tourisme Saint-Jean-de-Luz

Entre patrimoine et délices la visite guidée gourmande de Saint-Jean-de-Luz

Office de tourisme 20 boulevard Victor Hugo Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 EUR

2025-10-22

fin : 2025-10-22

2025-10-22

Au fil de cette visite gourmande, plongez dans l’histoire de Saint-Jean-de-Luz tout en savourant ses délices locaux. Découvrez le port de pêche traditionnel, les maisons d’armateurs et les maisons à passerelles qui bordent la plage, avant de vous rendre à l’église Saint-Jean-Baptiste, lieu du mariage de Louis XIV et de l’Infante d’Espagne.

Des pauses gourmandes viendront ponctuer votre découverte comme la dégustation de l’incontournable macaron de la Maison Adam. En fin de parcours, un arrêt au salon de thé de la Maison Pariès vous offrira un moment de détente.

Nombre de places limité. .

