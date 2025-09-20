» Entre patrimoine et partitions » Château de l’Empéri Salon-de-Provence

» Entre patrimoine et partitions » Château de l'Empéri Salon-de-Provence samedi 20 septembre 2025.

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Les élèves du Conservatoire de musique de Salon-de-Provence et leurs professeurs se joignent aux Journées européennes du Patrimoine pour un moment musical au château de l’Empéri.

Samedi de 14h à 15h30 (ensemble de flûtes)

Samedi de 14h à 17h (ensemble de violoncelles)

Dimanche de 14h à 17h (flûtes et violoncelles)

Château de l’Empéri Rue du Puech, 13300 Salon-de-Provence, France Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0490447280 https://www.salondeprovence.fr/bouger-et-decouvrir/culture/musee-de-lemperi Le château de l’Empéri est l’un des trois plus grands châteaux-forts de Provence, avec ceux de Tarascon et d’Avignon, et le plus ancien. Fief des archevêques d’Arles sous la suzeraineté de l’empire romain-germanique (d’où son nom), il fut édifié du Xe au XIVe siècles et complété au XVIe siècle par une galerie sur arcades. Propriété de la ville de Salon depuis 1791, il mesure 52 mètres sur 88 mètres (170 en y intégrant la grande cour).

Ville de Salon de Provence