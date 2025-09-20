Entre patrimoine et partitions MUSÉE MAISON DE NOSTRADAMUS Salon-de-Provence

Entrée libre

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Les élèves du Conservatoire de musique de Salon-de-Provence et leurs professeurs se joignent aux Journées du Patrimoine pour un moment musical à la Maison de Nostradamus.

Samedi de 10h à 12h (ensemble de violoncelles)

Dimanche de 10h à 12h (ensemble de flûtes)

MUSÉE MAISON DE NOSTRADAMUS Rue Nostradamus 13300 Salon-de-Provence Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 56 64 31 http://www.salon-de-provence.org La maison que Nostradamus habita de 1547 à sa mort en 1566 propose un circuit muséographique sur trois étages, dix salles avec visites audio-guidées (cinq langues au choix). Au rez-de-chaussée : expositions temporaires. Labellisée Maison des illustres Centre ancien. Accès piétons. Parkings à proximité.

Ville de Salon de Provence