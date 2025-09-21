ENTRE PIERRES ET NATURES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE Laroque

ENTRE PIERRES ET NATURES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE Laroque dimanche 21 septembre 2025.

ENTRE PIERRES ET NATURES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

la Placette Laroque Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-21

Rendez-vous le 21 septembre à Laroque pour « Entre pierres et nature » dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine

L’Office de tourisme Sud Cévennes et la mairie de Laroque vous invite à la première édition de « Entre pierres et nature »

Visites guidées, peintres de la rue, atelier autour des plantes, marché artisanal et visites virtuelles, tout un programme s’offre à vous dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine à Laroque. De 10h à 18h profitez des nombreuses animations dans le village. Vous pourrez également vous restaurer sur place grâce aux foodtrucks présents.

La chapelle castrale Saint-Jean sera également ouverte pour l’occasion. .

la Placette Laroque 34190 Hérault Occitanie +33 4 67 81 01 72 contact@sudcevennes.com

English :

Join us in Laroque on September 21st for « Between stones and nature » as part of the European Heritage Days

German :

Treffpunkt am 21. September in Laroque für « Zwischen Steinen und Natur » im Rahmen der Europäischen Tage des Kulturerbes

Italiano :

Unitevi a noi il 21 settembre a Laroque per « Tra pietra e natura » nell’ambito delle Giornate europee del patrimonio

Espanol :

Únase a nosotros el 21 de septiembre en Laroque para « Entre piedra y naturaleza », dentro de las Jornadas Europeas del Patrimonio

L’événement ENTRE PIERRES ET NATURES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE Laroque a été mis à jour le 2025-08-14 par 34 ADT34